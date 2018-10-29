В Майкопе заготовили 140 тонн соли для борьбы с гололедом на дорогах

Адыгея

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Дорожные службы Майкопа подготовились к зиме, создав запасы соли и песка для предотвращения гололедицы на дорогах

Всего приобретено 2 тыс. кубометров песка и 140 тонн соли. Это достаточный для города объем антигололедных материалов, сообщили в пресс-службе мэрии Майкопа.

«Для очистки столицы Адыгеи от снега и борьбы с гололедом у подрядчика — компании "Адыгеяавтотранс" — имеется 27 единиц специализированной техники: пескоразбрасыватели, поливомоечные машины с навесным оборудованием для снегоочистки, тракторы и погрузчик», — отметили в пресс-службе администрации города.

Перед коммунальными организациями также поставили задачу по расчистке в период снегопадов не только дорог, но и тротуаров, парковых зон. Для этого обслуживающая организация должна приобрести компактную легкую технику, которая не будет повреждать покрытие пешеходных дорожек и площадей.

Благоустройство Дороги Майкоп
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