В Краснодаре закончили ремонт на участке дороги по улице Гагарина
В Краснодаре 29 октября завершили ремонт участка улицы Гагарина
Полностью закончили ремонтировать дорогу на участке от улицы Герцена до Парковой. Специалисты положили финальный слой асфальта на проезжей части и на съездах во дворы. Также они отремонтировали тротуары, установили бордюры и новые люки коммуникаций, заменили знаки и указатели, нанесли дорожную разметку, рассказал на аппаратном совещании в администрации города директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Работы ведутся на еще двух участках улицы Гагарина — от улицы Парковой до Аэродромной и от улицы Каляева до Герцена. Их планируют отремонтировать до конца ноября. После этого ремонт на улице Гагарина полностью завершится, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Кроме того, рабочие отремонтировали подъездную дорогу к НСТ «Кубанское яблоко».
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