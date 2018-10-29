В Краснодаре закончили ремонт на участке дороги по улице Гагарина

В Краснодаре 29 октября завершили ремонт участка улицы Гагарина

Полностью закончили ремонтировать дорогу на участке от улицы Герцена до Парковой. Специалисты положили финальный слой асфальта на проезжей части и на съездах во дворы. Также они отремонтировали тротуары, установили бордюры и новые люки коммуникаций, заменили знаки и указатели, нанесли дорожную разметку, рассказал на аппаратном совещании в администрации города директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Работы ведутся на еще двух участках улицы Гагарина — от улицы Парковой до Аэродромной и от улицы Каляева до Герцена. Их планируют отремонтировать до конца ноября. После этого ремонт на улице Гагарина полностью завершится, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Кроме того, рабочие отремонтировали подъездную дорогу к НСТ «Кубанское яблоко».