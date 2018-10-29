В Армавире женщина попала под поезд и погибла

Краснодарский край

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В Армавире 28 октября женщина погибла, попав под поезд

По версии следствия, в 2:15 на перегоне Коноково — Армавир в черте города электровоз сбил женщину, которая перебегала пути. По словам машиниста, он применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния избежать наезда не получилось. Пострадавшую с множественными травмами доставили в больницу, где она скончалась.

На вид погибшей около 30 лет, ее личность устанавливают. Следователи осмотрели место происшествия, проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Армавир Поезда смерть
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