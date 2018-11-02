«Роснефть» провела в Краснодаре круглый стол по сохранению экосистемы Черного моря

В Краснодаре на базе Кубанского государственного университета прошел круглый стол «Современные подходы к сохранению экосистемы Черного моря при разведке и добыче углеводородов»

Мероприятие прошло 16 октября, его организатором выступило дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» — ООО «РН-Эксплорейшн». В рамках круглого стола компании-недропользователи, представители власти и ученые-эксперты обсудили охрану окружающей среды и сохранение биоразнообразия при поиске нефтяных месторождений и их разработке.

Целью круглого стола был обмен опытом в обеспечении эффективной и максимально безопасной для окружающей среды работы на шельфе Черного моря, а также обсуждение подходов и методов, которые могут быть успешно применены.

В круглом столе приняли участие представители ПАО «НК «Роснефть», ООО «НК "Роснефть" — НТЦ», ООО «НК «Приазовнефть», ООО «РН-Эксплорейшн», ООО «Каспийская нефтяная компания», ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Научное сообщество на круглом столе представляли эксперты Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Центра морских исследований МГУ им. М.В. Ломоносова, Южного научного центра РАН, НИИ «Южморэкология», ООО «Арктический научный центр» и других научно-исследовательских организаций.

Со стороны государственных органов присутствовали представители Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу, Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод», администрации муниципального образования город-курорт Геленджик и министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края. Всего в круглом столе приняли участие 50 человек.

В рамках круглого стола участники делились опытом своих компаний по защите окружающей среды как в Черном море, так и в Каспийском и Азовском морях. Эксперты обсудили лучшие экологически безопасные технологии при разведке нефти и разработке открытых месторождений, методики и инструменты экологического мониторинга, опыт проектирования геологоразведочных работ и сохранения биоразнообразия экосистем в районе проведения работ.

Помимо научно-практической части в рамках круглого стола был проведен образовательный модуль на базе Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына. Сотрудники ООО «НК "Роснефть"-НТЦ», ООО «ЦМИ МГУ» и ООО «РН-Эксплорейшн» прочитали для старшеклассников, слушателей ШЮГ (школы юного геолога) и профильных студентов Кубанского государственного университета три лекции, посвященные особенностям поиска и добычи нефти и газа на шельфах, экологическому мониторингу и обследованию устьев скважин. Практикующие эксперты крупнейших компаний-недропользователей поделились своим опытом и ответили на вопросы студентов. Сотрудники музея провели для будущих геологов экскурсию по выставке «Каменная летопись Кубани» и викторину с призами.