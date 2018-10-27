Новороссийский «Черноморец» разгромил «Динамо Ставрополь»

«Черноморец» 27 октября в матче 15-го тура первенства Профессиональной футбольной лиги нанес поражение ставропольскому «Динамо»

Игра, прошедшая в Новороссийске, завершилась со счетом 5:0 в пользу хоязев. Голы на свой счет записали Сергей Гаранжа (22-я и 58-я минуты), Манвел Агаронян (31), Дато Черткоев (45) и Даниил Лезгинцев (80).

Матч на стадионе «Центральный» посетили 700 зрителей.

По итогам 15 туров первенства ПФЛ «Черноморец» идет четвертым, ставрапольчане занимают предпоследнюю, 14-ю строчку.

В следующем матче «моряки» 4 ноября во Владикавказе сыграют с местным «Спартаком», в этот же день «Динамо» на своем поле примет новокубанский «Биолог».