Число пострадавших от подтопления на Кубани достигло 60 человек. Первые компенсации получат 558 жителей региона
В Краснодарском крае количество пострадавших из-за подтопления и схода селевых потоков увеличилось с 6 до 60 человек
Об этом сообщает 27 октября РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Кубани.
В больнице оказались 9 человек, еще 51 пострадавшему медики оказали помощь амбулаторно, передает RT. Еще о двух гражданах ничего не известно.
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 октября сообщил президенту России Владимиру Путину, что сегодня начнутся выплаты компенсаций пострадавшим от паводка. В течение суток деньги из краевого бюджета получат 558 человек, 105 из них — в Сочи, 160 — в Туапсинском районе и 293 — в Апшеронском районе, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.
В регионе продолжают составлять списки пострадавших. В краевом бюджете на компенсации зарезервировали 1 млрд рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости выплата составит 50 тыс. рублей на каждого члена семьи, при полной утрате — 100 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена единовременная материальная помощь — 10 тыс. рублей каждому пострадавшему, который находился в зоне ЧС.
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Как сообщали Юга.ру, 24 и 25 октября на Кубани прошли сильные дожди, которые привели к подтоплениям. Сильнее всего пострадали Туапсинский и Апшеронский районы, а также Сочи. Стихия повредила 2,3 тыс. домов в 29 населенных пунктах, где живет более 5 тыс. человек. Ранее сообщалось о 6 погибших и 13 пострадавших.
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