Число пострадавших от подтопления на Кубани достигло 60 человек. Первые компенсации получат 558 жителей региона

В Краснодарском крае количество пострадавших из-за подтопления и схода селевых потоков увеличилось с 6 до 60 человек

В больнице оказались 9 человек, еще 51 пострадавшему медики оказали помощь амбулаторно, передает RT . Еще о двух гражданах ничего не известно.

Об этом сообщает 27 октября РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Кубани.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 27 октября сообщил президенту России Владимиру Путину, что сегодня начнутся выплаты компенсаций пострадавшим от паводка. В течение суток деньги из краевого бюджета получат 558 человек, 105 из них — в Сочи, 160 — в Туапсинском районе и 293 — в Апшеронском районе, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В регионе продолжают составлять списки пострадавших. В краевом бюджете на компенсации зарезервировали 1 млрд рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости выплата составит 50 тыс. рублей на каждого члена семьи, при полной утрате — 100 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена единовременная материальная помощь — 10 тыс. рублей каждому пострадавшему, который находился в зоне ЧС.