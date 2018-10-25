В Туапсе пропала пенсионерка

Краснодарский край

Распечатать

В Туапсинском районе полицейские просят жителей помочь в поисках пропавшей Нины Шульгиной

Родственники сообщили в полицию о том, что 24 октября из-за ливней и увеличения уровня воды в реках они потеряли связь с 67-летней Ниной Шульгиной. Ее местонахождение неизвестно.

На вид женщине 65-70 лет, рост около 165 см, худощавое телосложение, светлые волосы. На ней была зеленая кофта и синие джинсы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Туапсинскому району по телефонам: 102, 8 (86167) 2-28-40 или любому сотруднику полиции.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей Стихийные бедствия Туапсинский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Дорогу к аулу Наджиго в Сочи смыло, там остаются 176 человек
Задержанного вице-мэра Сочи не смогли привезти в суд из-за подтопления
На Кубани в зону подтопления направили 52 медицинские бригады
В Апшеронском районе ввели режим ЧС из-за потопа
Паводковая волна дошла до горной части Адыгеи
В Туапсинском районе организовали подвоз питьевой воды

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале