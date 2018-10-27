Полиция Ростова третий день ищет родителей троих детей, найденных в парке
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции разыскивают родителей троих детей, которых прохожие заметили в парке без присмотра взрослых
Жительница Ростова сообщила в отдел МВД о том, что в парке имени Оганова находятся три ребенка без присмотра родителей.
25 октября сотрудники полиции доставили шестилетнего мальчика и двух пятилетних девочек в реабилитационный центр, там их осмотрели медики, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Полицейские до сих пор ведут поиски родителей, их местонахождение пока неизвестно.
По данным источника «Интерфакса», с матерью одного из детей удалось связаться.
Оказалось, что женщина находится в другом регионе. Причины, почему ее ребенок оказался один в другом городе, и почему она за ним не приехала, неизвестны.
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