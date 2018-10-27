Полиция Ростова третий день ищет родителей троих детей, найденных в парке 

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону сотрудники полиции разыскивают родителей троих детей, которых прохожие заметили в парке без присмотра взрослых

Жительница Ростова сообщила в отдел МВД о том, что в парке имени Оганова находятся три ребенка без присмотра родителей. 

25 октября сотрудники полиции доставили шестилетнего мальчика и двух пятилетних девочек в реабилитационный центр, там их осмотрели медики, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские до сих пор ведут поиски родителей, их местонахождение пока неизвестно.

По данным источника «Интерфакса», с матерью одного из детей удалось связаться.

Оказалось, что женщина находится в другом регионе. Причины, почему ее ребенок оказался один в другом городе, и почему она за ним не приехала, неизвестны.

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