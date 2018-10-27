В краснодарском микрорайоне «Панорама» сдали предпоследний дом

В Краснодаре 27 октября сдали 31 литер микрорайона «Панорама»

Этот дом стал 36-м жилым многоэтажным домом группы компаний «ЮгСтройИнвест», который построили в Краснодаре.

Для новых жителей микрорайона устроили праздник с воздушными шарами, музыкой и развлекательной программой. Для гостей организовали мастер-классы, а все желающие могли сделать памятное фото в инстабудке.

«Сегодня особенный день для 270 семей 31 литера микрорайона "Панорама". Раньше намеченного срока они получили ключи от своих уютных, комфортных квартир. В шаговой доступности у жителей дома есть все необходимое — три детских сада, отделение почты и полиции, крытый тренажерный зал, детские площадки. В каждый дом строители вкладывают душу, и мы очень рады, что дольщики выбирают именно нас», — сказал заместитель генерального директора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

На придомовой территории застройщик обустроил детскую площадку, теннисный корт и аллею.