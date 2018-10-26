Лизе Сигиде из Кореновска требуется 115 тыс. рублей на слуховой аппарат

Краснодарский край, Вся Россия

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На сайте «Русфонда» открылся сбор средств на помощь двухлетней Лизе Сигиде из Кореновска. У девочки тугоухость 4-й степени справа и глухота слева

При рождении врачи выявили у Лизы порок сердца и дефект развития оболочки глаз. Первые полтора месяца жизни ребенок провел в больницах, в пять месяцев девочке сделали операцию на сердце. Постепенно ее состояние улучшилось, к полутора годам Лиза научилась ходить. Но обследование у сурдолога показало, что левым ухом ребенок не слышит совсем, на правом слух сохранился, однако есть тугоухость 4-й степени.

«Единственная возможность восстановить слух на правом ухе — это кохлеарная имплантация. Операцию сделают в следующем году за госсчет. А на левое ухо доктор рекомендует как можно скорее установить мощный слуховой аппарат, чтобы Лиза начала различать звуки, училась правильно их произносить, познавала окружающий мир. Аппарат дочка будет носить и после операции. А купить его у нас нет возможности, живем на скромную зарплату мужа, которой хватает лишь на самое необходимое», — рассказала мама девочки Олеся Сигида.

Она пояснила, что за счет средств госбюджета прибор не предоставляется, а на его приобретение требуется 115 тыс. 336 рублей. У родителей Лизы этих средств нет — мама в декретном отпуске, работает только отец. Поэтому они обратились за помощью.

«Лиза нуждается в высокотехнологичном цифровом многоканальном слуховом аппарате с индивидуальным вкладышем. Он поможет компенсировать потерю слуха, поможет развитию речи девочки», — рассказала сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова.

Помощь Лизе можно оказать на сайте «Русфонда».

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