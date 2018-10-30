«Сантехника-Онлайн» открыла магазин в Ростове

В Ростове-на-Дону 15 октября в ТЦ «Меркурий» открылся розничный магазин «Сантехники-Онлайн»

Общая площадь магазина составила 1500 кв. метров. Торговый зал занял 850 кв. метров, а под склад отвели 750 кв. метров. На стендах и витринах разместят 6 тыс. товаров. К моменту открытия выставили только 1767 единиц из них.

Директор магазина Татьяна Косенко отметила, что в Ростове-на-Дону большой частный сектор. Поэтому в магазине представлен широкий ассортимент газового оборудования. На витрине площадью 16 погонных метров есть водонагреватели, бойлеры, котлы, инженерная сантехника. Новинкой стали экспозиции мебели для кухни с установленными мойками и смесителями.

Представители компании «Сантехника-Онлайн» рассказали, что первыми в Ростове продемонстрировали покупателям «мокрую зону» бренда Hansgrohe — так называют места, где установлена сантехника. Кроме того, в магазине перед покупкой можно попробовать в действии смеситель, посмотреть на работу душевой стойки или верхнего душа.

А благодаря 3D-картинке, созданной из реальных товаров, можно посмотреть, как будет выглядеть оборудование производителя в интерьере. В магазине представлен большой выбор керамической плитки. С помощью VR-технологий покупатели смогут увидеть плитку в интерьере.

«Мы рады, что можем предложить нашу продукцию в Ростове. Люди здесь отзывчивые и обязательные. У них редко слово расходится с делом. Для нас как ритейлера это означает уменьшение количества отмененных заказов», — добавила Косенко.

Также в «Сантехнике-Онлайн» действует единый тариф на доставку до любого места. К примеру, доставка стандартного смесителя стоит 300 рублей.

«Сантехника-Онлайн» — это онлайн-магазин сантехнических товаров и оборудования, изделий для водоснабжения, отопления, кондиционирования и отделочных работ, а также аксессуаров для благоустройства санитарных помещений и кухонь.