Возле станицы Старокорсунской на два дня закроют железнодорожный переезд
На трассе возле станицы Старокорсунской с 1 ноября закроют железнодорожный переезд для ремонта
Железнодорожники заменят бетонные шпалы, рельсовые крепления и устранят просадку пути на переезде 111 км направления Васюринская — Стопятый дороги Старокорсунская — Динская.
Работы будут вести с 5:00 1 ноября по 00:00 3 ноября.
Для ремонта необходимо вскрыть и восстановить резинокордовый настил в границах переезда. Для этого полностью закроют движение для автомобилей, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.
Специалисты добавили, что на месте проведения работ установят временные дорожные знаки.
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Цитаты из выступления в эфире в эфире радиостанции «Говорит Москва»
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