Возле станицы Старокорсунской на два дня закроют железнодорожный переезд

На трассе возле станицы Старокорсунской с 1 ноября закроют железнодорожный переезд для ремонта

Железнодорожники заменят бетонные шпалы, рельсовые крепления и устранят просадку пути на переезде 111 км направления Васюринская — Стопятый дороги Старокорсунская — Динская.

Работы будут вести с 5:00 1 ноября по 00:00 3 ноября.

Для ремонта необходимо вскрыть и восстановить резинокордовый настил в границах переезда. Для этого полностью закроют движение для автомобилей, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара.

Специалисты добавили, что на месте проведения работ установят временные дорожные знаки.