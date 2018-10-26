В Севастополе из-за непогоды приостановили работу паромов

В Севастополе 26 октября из-за ухудшения погодных условий приостановили работу паромов

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту прекратили из-за непогоды. Для перевозки севастопольцев задействовали 65 автобусов.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.

«Морской пассажирский транспорт возобновит работу после улучшения погодных условий», — отметили в пресс-службе.