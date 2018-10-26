В Севастополе из-за непогоды приостановили работу паромов
Крым Наталья Евсикова
В Севастополе 26 октября из-за ухудшения погодных условий приостановили работу паромов
Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту прекратили из-за непогоды. Для перевозки севастопольцев задействовали 65 автобусов.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
«Морской пассажирский транспорт возобновит работу после улучшения погодных условий», — отметили в пресс-службе.
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