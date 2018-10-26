В краснодарских гостиницах разместили более 800 пассажиров поездов, задержанных из-за подтоплений

Краснодарский край

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В Краснодаре продолжают работать с пассажирами поездов, задержанных из-за последствий стихии

Вице-мэр Артем Доронин сообщил, что более 800 человек в ночь с 25 на 26 октября разместили в краснодарских гостиницах. Еще 24 человека — по их просьбе — отправили в Туапсе. Около 300 пассажиров остаются на вокзале Краснодар-1.

В Туапсе направлены 15 автобусов Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Они должны помочь доставить пассажиров из подтопленного города, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае 24 октября прошли сильные ливни, которые вызвали подтопления в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах. В Сочи на четырех реках уровень воды превысил опасные отметки. 

В результате стихии на Черноморском побережье оказалась повреждена железная дорога. По данным на 26 октября, задержано 36 поездов. В РЖД предложили пассажирам, которые не смогли выехать из зоны ЧС, переждать время ремонта железной дороги в оплачиваемой гостинице или вылететь оттуда самолетом за счет компании. В Краснодаре для пассажиров задержанных поездов подготовили более 1 тыс. мест в гостиницах.

Краснодар Поезда Стихийные бедствия

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