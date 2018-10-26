В краснодарских гостиницах разместили более 800 пассажиров поездов, задержанных из-за подтоплений

В Краснодаре продолжают работать с пассажирами поездов, задержанных из-за последствий стихии

Вице-мэр Артем Доронин сообщил, что более 800 человек в ночь с 25 на 26 октября разместили в краснодарских гостиницах. Еще 24 человека — по их просьбе — отправили в Туапсе. Около 300 пассажиров остаются на вокзале Краснодар-1.

В Туапсе направлены 15 автобусов Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Они должны помочь доставить пассажиров из подтопленного города, сообщила пресс-служба администрации Краснодара.