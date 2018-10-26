В Туапсинском районе в поселке Цыпка восстановили мост

В Туапсинском районе 26 октября возобновили движение по мосту через реку Цыпка

На поврежденном участке дороги Майкоп — Туапсе 25 октября побывали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и министр МЧС России Евгений Зиничев.

«На 129-141 километрах дороги Майкоп — Туапсе произведены работы по очистке проезжей части, мусора, карча, засыпке промоин. На мосту через реку Цыпка произведены работы по ликвидации размытого участка в объеме 1 тыс. 800 кубических метров. Проезд транспорта обеспечен», — сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

В Туапсинском районе продолжаются работы на месте размыва моста через ручей Агой. Это делается для восстановления проезда к аулу Агуй-Шапсуг. Также ликвидируются последствия ЧС на дорогах: поселок Октябрьский — село Гунайка Четвертая, село Георгиевское — аул Большое Псеушхо, Шаумян-Терзиян, село Георгиевское — село Анастасиевка.

В Апшеронском районе обеспечили проезд на пострадавших участках дорог Майкоп — Туапсе и Хадыженск — Кабардинская. Также обеспечен проезд грузовиков по дороге Горячий Ключ — Хадыженск, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.