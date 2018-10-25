Власти Адыгеи обеспечили горячим питанием пассажиров заблокированных из-за паводка поездов

Адыгея, Краснодарский край

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Власти Адыгеи 25 октября предоставили пассажирам заблокированных из-за паводка поездов бесплатное горячее питание

Из-за паводка на территории Адыгеи оказались заблокированными три поезда, следующие в Адлер: из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Минска.

По поручению главы Республики Адыгеи пассажиров обеспечили питанием. Об этом на внеочередном заседании Комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности республики доложил глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.

«Всем желающим раздавались супы быстрого приготовления, детское питание, хлеб, чай, сахар, печенье, пряники, булочки», — уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе района.

По словам собеседника, всего в заблокированных поездах было 420 пассажиров на станции Шенджий и 180 пассажиров на станции Энем.

В настоящее время их организованно отправляют в Краснодар. Все поезда также будут отбуксированы в краевую столицу.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября из-за ливней в Краснодарском крае затопило 30 населенных пунктов в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах. Из-за подтопления задержали 31 поезд. В краевую столицу перевезли более 400 пассажиров из поездов, задержанных в Туапсе и Горячем Ключе. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров взял под личный контроль ситуацию на Кубани. Размытые ливнями ж/д пути могут восстанавливать до трех суток.

Фото и видео ливней и подтоплений в Туапсе, Сочи и Апшеронске можно посмотреть здесь.

Краснодар Поезда РЖД Стихийные бедствия

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