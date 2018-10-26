В Мостовском районе легковой автомобиль врезался в грузовик, один человек погиб

Краснодарский край

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В Мостовском районе 25 октября произошло ДТП, в котором погиб человек

По предварительным данным, около 22:00 на трассе на подъезде к Майкопу 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Iveco.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

© Фото отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю
© Фото отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю
ДТП Мостовский район смерть
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