В Мостовском районе легковой автомобиль врезался в грузовик, один человек погиб

В Мостовском районе 25 октября произошло ДТП, в котором погиб человек

По предварительным данным, около 22:00 на трассе на подъезде к Майкопу 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Iveco.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля погиб на месте. Обстоятельства аварии уточняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.