В Туапсе техника не может подобраться к местам разрушений — Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию в Туапсинском районе
«В Туапсе. Будем решать проблемы на месте. Ситуация осложняется непогодой, техника пока не может подобраться к местам разрушений», — заявил глава региона в своем твиттере.
Как сообщали Юга.ру, 24 октября на Туапсинский район обрушились сильные ливни. В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах подтопило 30 населенных пунктов. Из-за непогоды задержали более 15 поездов.
По последней информации, погибли два человека, еще трое пострадали, судьба одного неизвестна.
Из-за паводка в Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Энергетиков перевели на усиленный режим работы.
В Туапсе. Будем решать проблемы на месте. Ситуация осложняется непогодой, техника пока не может подобраться к местам разрушений. #пишусам— Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) October 25, 2018
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