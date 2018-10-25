В Туапсе техника не может подобраться к местам разрушений — Кондратьев

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию в Туапсинском районе

«В Туапсе. Будем решать проблемы на месте. Ситуация осложняется непогодой, техника пока не может подобраться к местам разрушений», — заявил глава региона в своем твиттере.

Как сообщали Юга.ру, 24 октября на Туапсинский район обрушились сильные ливни. В Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах подтопило 30 населенных пунктов. Из-за непогоды задержали более 15 поездов.

По последней информации, погибли два человека, еще трое пострадали, судьба одного неизвестна.

Из-за паводка в Туапсинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Энергетиков перевели на усиленный режим работы.