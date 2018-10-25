В Ростове при столкновении автобуса, «Газели» и двух легковушек пострадали два человека

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону 25 октября произошло ДТП с участием четырех транспортных средств

По предварительным данным, в 13:50 на улице Ленина в районе дома № 117 столкнулись автобус № 94, «Газель» и два легковых автомобиля — Fiat и Hyundai Accent. В результате ДТП пострадали 33-летняя водитель Fiat и 25-летняя пассажирка автобуса, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ДТП Ростов-на-Дону
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