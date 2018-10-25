Компания «Газпром газораспределение Краснодар» предлагает жителям края установить газовые счетчики за 178 рублей в месяц

АО «Газпром газораспределение Краснодар» предлагает жителям края установить газовые счетчики с 20% скидкой либо в рассрочку на пять лет

Акция продлится до 10 декабря. Она распространяется на счетчики G4 и G6. Предложение направлено на собственников квартир и жилых домов, где установлено отопительное газовое оборудование и объем потребления газа превышает 2 куб. м/час .

По данным «Газпром газораспределение Краснодар», около 15 тыс. домов и квартир на Кубани потребляют газ без счетчика, что противоречит законодательству РФ. Причиной является отсутствие денег на покупку счетчика и его установку.

«На территории Краснодарского края проживает большое количество пенсионеров, инвалидов, малоимущих и многодетных семей, относящихся к социально-незащищенной категории граждан. Мы готовы предоставить специальные условия и сниженные цены для своих потребителей. Абоненту необходимо лишь выбрать что ему удобнее, рассрочка или скидка 20%», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев.

Установить счетчик G4 можно за 9 тыс. 427 рублей (с НДС). При оформлении рассрочки на пять лет, ежемесячная выплата составит 178 рублей (с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ). Также до 10 декабря при полной оплате абонентам будет предоставлена скидка 20% на работы по установке счетчика(около 1 тыс. 227 рублей).

Счетчик G6 можно установить за 11 тыс. 417 рублей (включая его стоимость и НДС). При оформлении рассрочки на пять лет сумма ежемесячной выплаты составит 215 рублей (с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ).

Установка счетчиков поможет потребителям экономить свои средства и оплачивать только реально потребляемое количество газа.

Для участия в акции нужно подать заявку по телефону (861) 279-33-75 или обратиться в любой Филиал АО «Газпром газораспределение Краснодар» по месту жительства.