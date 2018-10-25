В Туапсе вылетел глава МЧС России

Глава МЧС России Евгений Зиничев 25 октября вылетел в Туапсе, чтобы лично контролировать ликвидацию последствий стихии

В Сочи и Туапсе направят 100 спасателей и около 30 единиц техники. Для контроля хода ликвидаций последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым, сказано в сообщении ведомства.

Спасатели облетят зону чрезвычайной ситуации и оценят обстановку в районах, пострадавших от сильных осадков. По итогам будет решено, нужно ли проводить дополнительные аварийно-восстановительные работы.

Заседание оперативного штаба состоится в Туапсе по адресу улица Свободы, 3 в 15:00. После встречи состоится пресс-подход, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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