В Туапсе вылетел глава МЧС России

Краснодарский край

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Глава МЧС России Евгений Зиничев 25 октября вылетел в Туапсе, чтобы лично контролировать ликвидацию последствий стихии

В Сочи и Туапсе направят 100 спасателей и около 30 единиц техники. Для контроля хода ликвидаций последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым, сказано в сообщении ведомства. 

Спасатели облетят зону чрезвычайной ситуации и оценят обстановку в районах, пострадавших от сильных осадков. По итогам будет решено, нужно ли проводить дополнительные аварийно-восстановительные работы. 

Заседание оперативного штаба состоится в Туапсе по адресу улица Свободы, 3 в 15:00. После встречи состоится пресс-подход, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

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