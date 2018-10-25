В Новочеркасске две женщины украли из грузового поезда 450 кг чугуна

В Ростовской области транспортная полиция за несколько дней пресекла две кражи из грузового поезда

На территории станции Новочеркасск из полувагона грузового поезда 34-летняя местная жительница украла около 50 слитков чугуна. Общая масса похищенного составила более 250 кг. Женщина хотела сдать его в пункт приема металлолома.

Через несколько дней транспортные полицейские за совершение аналогичного преступления задержали еще одну 31-летнюю женщину. Из вагона грузового поезда она украла более 30 слитков чугуна массой около 200 кг. Сумма ущерба составила свыше десяти тыс. рублей.

В отношении злоумышленниц возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Также полицейские установили, что обе женщины ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение краж, сообщила 24 октября пресс-служба УТ МВД России по СКФО.