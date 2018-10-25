На Дону в лобовом столкновении КамАЗа и легковушки погибли два человека

Ростовская область

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В Кашарском районе Ростовской области 24 октября произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля

Авария произошла в 20:05 на 64-м километре дороги Миллерово — Вешенская. Водитель ВАЗ-21099 превысил скорость и на встречной полосе столкнулся с КамАЗом. От полученных травм погиб 57-летний водитель легковушки, а также его 44-летняя пассажирка. Еще один мужчина, ехавший в легковой машине, получил травмы и был доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.

ДТП
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