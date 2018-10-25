В Ростовской области пропал 13-летний подросток в клетчатой ветровке

В Красном Сулине Ростовской области по факту исчезновения мальчика возбудили уголовное дело

По данным следствия, 10 октября в поселке Первомайском Красносулинского района пропал 13-летний подросток. Он вышел из дома своей бабушки и до сих пор не вернулся.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство). Следователи выясняют мотивы ухода ребенка из дома и устанавливают его местонахождение.

Приметы пропавшего: на вид 13-15 лет, рост 150 см, худощавое телосложение, волосы светлые, короткие. В день исчезновения был одет в черные спортивные брюки на манжетах, ветровку с коротким рукавом и капюшоном серого, сиреневого и черного цветов в клетку. На ногах обуты серые кроссовки.

«Следственное управление по Ростовской области просит всех, у кого имеется информация о местонахождении ребенка, сообщить в органы полиции по телефонам 8(86367) 5-28-02, 02 или в областное следственное управление Следственного комитета по телефону 8(863) 210-97-70», — сообщает 24 октября пресс-служба СУ СКР по региону.