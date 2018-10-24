Два человека погибли во время самовольной прокладки водопровода в Дагестане

Дагестан

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В Дагестане проводится проверка по факту гибели двух мужчин при обвале грунта в Табасаранском районе республики

Инцидент произошел днем 24 октября в районе села Джульджаг.

«По предварительным данным, во время проведения работ по прокладке водопровода произошел обвал грунта, в результате чего почва накрыла двух мужчин. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли тела погибших из-под завалов», — сообщили в пресс-службе СКР по Дагестану.

В республиканском управлении МЧС сообщили, что работы проводили местные жители. По информации «360», шесть хозяйств решили проложить водопровод самостоятельно.

Обстоятельств произошедшего выясняются.

Происшествия
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