Глава Минтруда заявил о беспрецедентном росте зарплат в России
Заработные платы в России растут беспрецедентными темпам, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, выступая в Совете Федерации
«По статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами — практически на 11% увеличилась заработная плата», — цитирует Топилина РИА Новости.
По его словам, на рост зарплат повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.
Министр отметил, что в России за год на 1,1 млн человек сократилось число жителей с доходами ниже прожиточного минимума — с 21,1 миллиона в первом полугодии 2017 года до 20 миллионов в первом полугодии 2018-го. Он подчеркнул, что динамика впервые положительная после отрицательных изменений, проходивших в экономике.
По данным Росстата, среднемесячная зарплата россиян в сентябре 2018 года составила 42,2 тыс. рублей, с января она выросла на 11,1%.
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Агентство отмечает, что вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова ранее заявила, что в 2019 году, напротив, ожидается замедление роста реальной зарплаты до 1,4% вследствие ее бурного роста в 2018-м. Такой прогноз составило Минэкономразвития.
Как сообщали Юга.ру, по данным МИА «Россия сегодня», самые низкие зарплаты в стране получают в Шахтах (24,9 тыс. рублей), Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске. А самые высокие — в Салехарде (90,5 тыс. рублей), Южно-Сахалинске (81,7 тыс. рублей), Сургуте (72,2 тыс. рублей) и Ханты-Мансийске (66,5 тыс. рублей).
В Краснодарском крае среднемесячная зарплата составила 34,47 тыс. рублей (данные за май).
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