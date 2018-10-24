Глава Минтруда заявил о беспрецедентном росте зарплат в России‍

Заработные платы в России растут беспрецедентными темпам, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин, выступая в Совете Федерации

«По статистике за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами — практически на 11% увеличилась заработная плата», — цитирует Топилина РИА Новости.

По его словам, на рост зарплат повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов.

Министр отметил, что в России за год на 1,1 млн человек сократилось число жителей с доходами ниже прожиточного минимума — с 21,1 миллиона в первом полугодии 2017 года до 20 миллионов в первом полугодии 2018-го. Он подчеркнул, что динамика впервые положительная после отрицательных изменений, проходивших в экономике.

По данным Росстата, среднемесячная зарплата россиян в сентябре 2018 года составила 42,2 тыс. рублей, с января она выросла на 11,1%.