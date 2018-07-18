Администрация края: Средняя зарплата на Кубани за год увеличилась на 10%

В Краснодарском крае средняя заработная плата в мае составила 34,47 тыс. рублей

По сравнению с показателем прошлого года она увеличилась на 10%. По данным администрации края, наиболее высокий заработок зафиксировали у работников организаций, которые занимаются добычей полезных ископаемых, транспортировкой и хранением, а также в финансовой и страховой сферах. Также наиболее высокие зарплаты у сотрудников компаний, которые производят табачные изделия.

Реальная зарплата в крае в апреле увеличилась по сравнению с мартом на 2,3%. Показатель вырос на 9,2% по сравнению с апрелем 2017 года.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле составила 32,9 тыс. рублей. Она выросла на 2,7% по сравнению с мартом 2018 года и на 11,4% — по сравнению с апрелем прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.