В Ростове при взрыве на сухогрузе пострадал моторист

В Ростове в акватории реки Дон днем 24 октября на грузовом судне «Волга - 4004» произошел взрыв

По предварительным данным, ЧП произошло на территории ООО ТД «Эльдако Юг» при погрузке на судно. Во время перекачки топлива произошел взрыв, в результате которого пострадал моторист судна. Мужчина получил ожоги, его доставили в БСМП № 2. Пожар на месте происшествия локализовали.

По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК России.