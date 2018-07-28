Боксер Гассиев получил от властей Северной Осетии участок земли во Владикавказе

Северная Осетия

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Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 27 июля провел встречу с профессиональным боксером из Владикавказа Муратом Гассиевым, который ранее выступил в финале WBSS

Напомним, 21 июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Для Мурата Гассиева это поражение стало первым в карьере.

Битаров поблагодарил боксера за яркий бой, передает пресс-служба главы и правительства республики.

«Это был интересный и зрелищный поединок двух сильных и достойных соперников. Но в спорте, как и в жизни, дорога не всегда бывает прямой. Я не считаю, что это был проигрыш. Для нашей республики твои поединки — это фактор, объединяющий нашу молодежь. Мы видели, как много наших ребят, не пожалев ни сил, ни средств, болели и переживали за тебя», — сказал глава республики.

Гассиев выразил благодарность властям Северной Осетии и болельщикам за поддержку во время боя и после него.

«Несмотря на проигрыш, поддержка моих земляков не ослабла. Это для меня особенно ценно», — поделился боксер. 

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За выдающиеся достижения в большом спорте Гассиев и его первый тренер Виталий Сланов получили от руководства Северной Осетии сертификаты на покупку земли под строительство дома во Владикавказе.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года Мурат Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации, После этого Вячеслав Битаров вручил ему медаль «Во Славу Осетии» и трехкомнатную квартиру, а осетинская диаспора подарила боксеру квартиру в Сочи.

 

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