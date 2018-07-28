Боксер Гассиев получил от властей Северной Осетии участок земли во Владикавказе

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 27 июля провел встречу с профессиональным боксером из Владикавказа Муратом Гассиевым, который ранее выступил в финале WBSS

Напомним, 21 июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Для Мурата Гассиева это поражение стало первым в карьере.

Битаров поблагодарил боксера за яркий бой, передает пресс-служба главы и правительства республики.

«Это был интересный и зрелищный поединок двух сильных и достойных соперников. Но в спорте, как и в жизни, дорога не всегда бывает прямой. Я не считаю, что это был проигрыш. Для нашей республики твои поединки — это фактор, объединяющий нашу молодежь. Мы видели, как много наших ребят, не пожалев ни сил, ни средств, болели и переживали за тебя», — сказал глава республики.

Гассиев выразил благодарность властям Северной Осетии и болельщикам за поддержку во время боя и после него.

«Несмотря на проигрыш, поддержка моих земляков не ослабла. Это для меня особенно ценно», — поделился боксер.