Боксер Гассиев получил от властей Северной Осетии участок земли во Владикавказе
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров 27 июля провел встречу с профессиональным боксером из Владикавказа Муратом Гассиевым, который ранее выступил в финале WBSS
Напомним, 21 июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Для Мурата Гассиева это поражение стало первым в карьере.
Битаров поблагодарил боксера за яркий бой, передает пресс-служба главы и правительства республики.
«Это был интересный и зрелищный поединок двух сильных и достойных соперников. Но в спорте, как и в жизни, дорога не всегда бывает прямой. Я не считаю, что это был проигрыш. Для нашей республики твои поединки — это фактор, объединяющий нашу молодежь. Мы видели, как много наших ребят, не пожалев ни сил, ни средств, болели и переживали за тебя», — сказал глава республики.
Гассиев выразил благодарность властям Северной Осетии и болельщикам за поддержку во время боя и после него.
«Несмотря на проигрыш, поддержка моих земляков не ослабла. Это для меня особенно ценно», — поделился боксер.
За выдающиеся достижения в большом спорте Гассиев и его первый тренер Виталий Сланов получили от руководства Северной Осетии сертификаты на покупку земли под строительство дома во Владикавказе.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2016 года Мурат Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации, После этого Вячеслав Битаров вручил ему медаль «Во Славу Осетии» и трехкомнатную квартиру, а осетинская диаспора подарила боксеру квартиру в Сочи.
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