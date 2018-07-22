Россиянин Гассиев уступил украинцу Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии

Северная Осетия, Вся Россия

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В финальном поединке  Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) 21 июля украинец Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым

Бой состоялся в московском спорткомплексе «Олимпийский». Соперники провели на ринге 12 раундов. Судьи единогласно присудили победу 31-летнему украинцу — 120:108, 119:109, 119:109.

Таким образом, Усик одержал 15 побед на профессиональном ринге, не проиграв ни одного поединка, и стал чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает RT.

Кроме того, украинец стал первым обладателем Кубка Мохаммеда Али.

Для Гассиева это поражение стало первым в карьере, ранее осетинец одержал 26 побед.

Как сообщали Юга.ру, в полуфинальном бою Мурат Гассиев нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса.

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