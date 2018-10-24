На Ставрополье на дне озера нашли скелет человека

В Предгорном районе Ставропольского края 16 октября на дне озера нашли кости человека, которые пролежали там более 50 лет

Следствие установило, что в поселке Верхнетамбуканском на осушенном дне владелец водоема нашел кости, предположительно, человека. По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, человек, которому принадлежат останки, умер более 50 лет назад. Следователь осмотрел место происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.



