В Славянском районе отвалившееся от КамАЗа колесо повредило легковушку

Краснодарский край

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В Славянском районе 24 октября произошло ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа

По предварительной информации, на трассе недалеко от Славянска-на-Кубани во время движения у КамАЗа открутилось колесо. Оно вылетело на встречную полосу и ударилось о движущийся автомобиль Volkswagen, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Колесо попало в правую переднюю часть машины и повредило бампер, фары и дверь. У легковушки сработали подушки безопасности.

На место происшествия прибыли спасатели. Они отключили аккумуляторную батарею автомобиля и помогли водителю и пассажирке выбраться из машины. Пострадавших передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

ДТП Кубань-СПАС Славянский район
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