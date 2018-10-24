В Краснодаре пьяный автомойщик угнал машину, чтобы покататься

В Краснодаре на улице Селезнева пьяный автомойщик угнал у клиентки машину, чтобы покататься

В полицию обратилась 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что оставила свой автомобиль на автомойке на улице Селезнева. Когда девушка вернулась, ее машины не было.

Сотрудники составили ориентировку автомобиля и передали ее всем дежурным нарядам. Выяснилось, что пьяный 30-летний житель Оренбургской области на улице Передовой не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной машиной. Мужчина рассказал, что хотел прокатиться по городу.

Против злоумышленника составили акт об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Суд назначил ему 10 суток административного ареста. Также против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.