В Адыгее планируют провести конкурс управленцев
Власти Адыгеи хотят провести на региональном уровне конкурс управленцев по аналогии со всероссийским проектом «Лидеры России»
Об этом 23 октября сообщил глава республики Мурат Кумпилов на встрече со студентами московских вузов — выходцами из Адыгеи. Молодые люди задавали вопросы главе региона о том, как добиться успехов в карьере и какими качествами должен обладать руководитель.
По словам Кумпилова, путь к профессиональному успеху состоит из нескольких составляющих, позволяющие продвинуться по карьерной лестнице. Одним из таких действенных механизмов глава региона назвал Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России».
Участники конкурса из Адыгеи, добившиеся успеха в первом сезоне, получили предложения о трудоустройстве. Всех полуфиналистов и финалистов первого конкурса включили в региональный кадровый резерв республики. Некоторые уже занимают руководящие должности в органах государственной власти.
«Понимаю, конкуренция в конкурсе высокая. Но мы болеем за каждого нашего участника. Нам нужны молодые профессионалы, их энергия, амбиции, азарт и стремление к позитивным переменам. Поэтому поддерживаю инициативу проведения второго конкурса «Лидеры России». О том, что проект востребован, свидетельствует и стремительный рост числа зарегистрированных участников на сайте конкурса. Надеюсь среди финалистов вновь увидеть молодых управленцев из Адыгеи», — отметил Кумпилов.
Он подчеркнул, что дал соответсвующие распоряжения по изучению опыта проведения конкурса управленцев в регионах, чтобы реализовать подобный проект в Адыгее. По словам главы республики, это окажет существенное влияние на формирование кадрового резерва.
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