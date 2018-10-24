На экс-главу Шахт завели дело за взятку от директора рынка

В Шахтах Ростовской области бывшего главу администрации Игоря Медведева подозревают в получении взятки

По данным следствия, в феврале 2017 года директор рынка попросил главу администрации не привлекать к административной ответственности людей за незаконную торговлю на предрыночной территории в праздничные дни. За это он предложил отдавать одну треть дохода от сдачи торговых мест в аренду. Глава муниципалитета согласился. В апреле 2017 года его заместитель получил от директора рынка взятку в 70 тыс. рублей для своего начальника.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 290 УК РФ (Получение взятки главой органа местного самоуправления). Кроме того, ранее в отношении бывшего замглавы администрации возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения за незаконное бездействие), сообщила 23 октября прокуратура Ростовской области.

Речь идет об Игоре Медведеве, который занимал пост главы администрации Шахт с осени 2015 года. В марте 2018 года по состоянию здоровья он подал в отставку. В сентябре сообщалось о его задержании. Сейчас Игорь Медведев находится в СИЗО, пишет Donnews.