В Ростовской области в лобовом ДТП погибли три человека
В Ростовской области 23 октября при лобовом столкновении двух автомобилей погибли три человека
Авария произошла на 2-м километре обхода Сальска около 17:00. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Hyundai Accent при обгоне врезался в другой Hyundai Accent, который двигался навстречу. В результате ДТП погибли оба водителя машин, а также один из пассажиров. Еще два человека пострадали.
По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.
Как кубанские священники, чиновники и депутаты обсуждали воспитание молодежи
Интервью с Евгением Маханько, создателем туристического проекта «Кукарта»
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.