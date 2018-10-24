В Ростовской области в лобовом ДТП погибли три человека

В Ростовской области 23 октября при лобовом столкновении двух автомобилей погибли три человека

Авария произошла на 2-м километре обхода Сальска около 17:00. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Hyundai Accent при обгоне врезался в другой Hyundai Accent, который двигался навстречу. В результате ДТП погибли оба водителя машин, а также один из пассажиров. Еще два человека пострадали.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области.