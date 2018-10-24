В Новокубанском районе перевернулась машина, один человек погиб
В Новокубанском районе 23 октября перевернулась машина, один человек погиб
Авария случилась в 15:30 на трассе село Отрадоольгинская — Новокубанск — Армавир. По предварительным данным, 30-летний водитель «Волги» без прав превысил скорость, съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП водителя и его 25-летнего пассажира доставили в больницу, 44-летний мужчина скончался на месте аварии.
Обстоятельства устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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