В Новокубанском районе перевернулась машина, один человек погиб

В Новокубанском районе 23 октября перевернулась машина, один человек погиб

Авария случилась в 15:30 на трассе село Отрадоольгинская — Новокубанск — Армавир. По предварительным данным, 30-летний водитель «Волги» без прав превысил скорость, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водителя и его 25-летнего пассажира доставили в больницу, 44-летний мужчина скончался на месте аварии.

Обстоятельства устанавливаются, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.