В Геленджике должница наехала на пристава, который хотел арестовать ее автомобиль
В Геленджике должницу признали виновной в применении насилия в отношении представителя власти
Женщина заняла 56 тыс. рублей у физического лица и в указанные сроки не вернула деньги. Приставы вызвали ее на прием, чтобы принудительно взыскать долг. Неплательщица приехала в отдел на своем автомобиле, который припарковала недалеко от здания.
Судебный пристав сообщил женщине, что намерен арестовать машину. После этого должница села в автомобиль и начала движение, наехав на стоящего рядом сотрудника ФССП.
Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Ей назначили штраф в размере 50 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.
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