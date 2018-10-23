В Черном море обнаружили самый древний на планете неповрежденный корабль
Археологи обнаружили на дне Черного моря древнейший известный человечеству неповрежденный корабль. Ему более 2400 лет
Находка принадлежит исследователям из организации The Black Sea Maritime Archaeology Project (Проекта Черноморской морской археологии). 23-метровое древнегреческое судно было обнаружено с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата недалеко от побережья Болгарии на глубине около 2 км, сообщает The Guardian.
Корабль был обнаружен с мачтой, рулями и гребными скамейками. Ему удалось хорошо сохраниться благодаря тому, что на глубинах ниже 200 метров в Черном море практически нет кислорода. То есть в других морях в подобном виде раритет бы не сохранился, пояснили ученые The Times.
Исследователи полагают, что это торговое судно. Ранее подобное, по их словам, они видели только на древнегреческой вазе Siren Vase с изображением Одиссея и сирен, хранящейся в Британском музее. На изображении герой Гомера привязал себя к мачте, чтобы противостоять песням сирен. Эта работа и найденное судно датируются примерно одним и тем же периодом.
Открытие было сделано в рамках трехлетней миссии по исследованию морских глубин. Исследователи проекта изучали глубины Черного моря, чтобы лучше понять тенденции влияния уровня воды в море на археологические находки. За это время международная команда археологов, экологов и морских геодезистов обнаружила следы более чем 60 кораблекрушений. Среди находок — остатки казацкой флотилии XVII века, корабль времен Византийской империи, построенный около 800 года, несколько кораблей Османской империи, римские торговые суда с амфорами и древнегреческие корабли.
Документалисты сняли о затонувших кораблях в Черном море двухчасовой фильм. Его покажут в Британском музее 23 ноября.
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