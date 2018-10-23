В Черном море обнаружили самый древний на планете неповрежденный корабль

Археологи обнаружили на дне Черного моря древнейший известный человечеству неповрежденный корабль. Ему более 2400 лет

Находка принадлежит исследователям из организации The Black Sea Maritime Archaeology Project (Проекта Черноморской морской археологии). 23-метровое древнегреческое судно было обнаружено с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата недалеко от побережья Болгарии на глубине около 2 км, сообщает The Guardian.

Корабль был обнаружен с мачтой, рулями и гребными скамейками. Ему удалось хорошо сохраниться благодаря тому, что на глубинах ниже 200 метров в Черном море практически нет кислорода. То есть в других морях в подобном виде раритет бы не сохранился, пояснили ученые The Times.