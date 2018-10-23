Житель Крыма до смерти избил пожилую мать

В Крыму молодого человека подозревают в убийстве своей матери

По данным следствия, житель Кировского района из-за «нежелания оказать помощь и уход за своей престарелой матерью», пять раз ударил ее кулаком в грудь. Женщина получила закрытую тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер. Она скончалась из-за травматического шока.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Мужчину заключили под стражу. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Республике Крым.