В Новороссийске врио начальника таможенного поста нашли мертвым

Краснодарский край

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В Новороссийске возбудили уголовное дело по факту смерти врио начальника Юго-Восточного таможенного поста

По предварительным данным, около 10:00 родственники нашли мужчину с ножевым ранением в области груди в его гараже на улице Алексеева. На месте происшествия изъяли нож и предсмертную записку.

По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Проводится осмотр места происшествия, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Новороссийск Следственный комитет Убийство
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