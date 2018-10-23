В Георгиевске пенсионерка топором убила мужа, расчленила его тело и выкинула в реку

В Георгиевске Ставропольского края пенсионерку заподозрили в убийстве мужа

В одном из районов Минеральных Вод 21 июня 2017 года нашли пакет со скелетированными останками головы и двух кистей. С найденных частей рук сняли отпечатки пальцев и ладоней. По ним удалось установить личность погибшего — им оказался ранее судимый 61-летний мужчина. Эксперты идентифицировали личность методом компьютерного совмещения по прижизненной фотографии. Подтвердилось, что череп действительно принадлежал мужчине.

Жена погибшего рассказала, что 15 мая 2017 года ее муж уехал в Дагестан и больше она его не видела. Оперативники получили у оператора сотовой связи детализацию телефонных переговоров. При их анализе установили, что телефон 66-летней супруги в день исчезновения находился в районе обнаружения останков мужчины.

После предъявления этого доказательства женщина созналась в преступлении.

Следствие выяснило, что с 13 по 15 мая 2017 года у себя дома в Георгиевске пенсионерка решила, что муж хочет ее убить. Женщина схватила топор и много раз ударила им своего супруга. После этого она ножом расчленила тело мужчины. Части тела упаковала в сумки и на маршрутке вывезла их в Минеральные Воды. Там пенсионерка бросила останки тела в реку. При это по пути она потеряла один пакет, в котором и нашли кисти и череп.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст 105 УК РФ (Убийство), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Заключение судебно-психиатрической комиссионной экспертизы установило, что женщина страдает психическим расстройством, исключающим вменяемость. Дело направили в суд для применения мер медицинского характера.