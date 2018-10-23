На Ставрополье внук убил своего 77‑летнего дедушку
Ставропольский край Валерия Дульская
В селе Красногвардейском Ставропольского края молодого человека заподозрили в убийстве своего дедушки
По данным следствия, 19 октября дома 27-летний местный житель поссорился со своим 77-летним дедушкой. Во время конфликта молодой человек четыре раза ударил пенсионера ножом в грудь, шею и голову. От полученных ранений пожилой человек скончался на месте.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), его заключили под стражу. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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