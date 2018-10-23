На Ставрополье внук убил своего 77‑летнего дедушку

В селе Красногвардейском Ставропольского края молодого человека заподозрили в убийстве своего дедушки

По данным следствия, 19 октября дома 27-летний местный житель поссорился со своим 77-летним дедушкой. Во время конфликта молодой человек четыре раза ударил пенсионера ножом в грудь, шею и голову. От полученных ранений пожилой человек скончался на месте.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), его заключили под стражу. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.