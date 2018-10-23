В Сочи при столкновении рейсового автобуса и фургона пострадали четыре человека

В Адлерском районе Сочи 22 октября произошла авария, в которой пострадали четыре человека

ДТП случилось в 22:35 на улице Казачьей в районе дома 26. По предварительным данным, 37-летний водитель фургона Fiat Ducato выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с рейсовым автобусом Hyundai County, за рулем которого находился 44-летний мужчина.

Вследствие аварии пострадали оба водителя и два пассажира автобуса. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.