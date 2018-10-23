В Сочи в ДТП с двумя легковушками пострадал грудной ребенок

Краснодарский край

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В Сочи 22 октября произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

Авария случилась в 18:05 на улице Севастопольской в районе дома №17.

По предварительным данным, 44-летний водитель машины ВАЗ-2107 ехал по улице Севастопольской в сторону Альпийской. При повороте налево он столкнулся с автомобилем Daewoo, который ехал во встречном направлении, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате аварии пострадал грудной ребенок, который находился в иномарке.

ДТП Сочи
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