Детская хоккейная команда из Краснодара застряла в китайском аэропорту из-за тайфуна

Краснодарская детская сборная по хоккею «Буйволы 2008» не может улететь из Китая из-за погодных условий

Дети одержали победу в международном турнире, который проходил в китайском Шэньчжэне. Они должны были улететь в ночь с 16 на 17 сентября, но из-за тайфуна не успели попасть на самолет. Команда ожидает следующий рейс более семи часов.

Краснодарская хоккейная команда должна вылететь в ближайшее время, сообщает «Кубань-24» со ссылкой на китайское посольство.

Шэньчжэнь расположен на границе с Гонконгом, где 16 сентября прошел тайфун «Мангхут». Пострадали около 400 человек. Сотрудникам аэропортов пришлось отменить почти 1 тыс. рейсов.