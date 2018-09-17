Детская хоккейная команда из Краснодара застряла в китайском аэропорту из-за тайфуна
Краснодарская детская сборная по хоккею «Буйволы 2008» не может улететь из Китая из-за погодных условий
Дети одержали победу в международном турнире, который проходил в китайском Шэньчжэне. Они должны были улететь в ночь с 16 на 17 сентября, но из-за тайфуна не успели попасть на самолет. Команда ожидает следующий рейс более семи часов.
Краснодарская хоккейная команда должна вылететь в ближайшее время, сообщает «Кубань-24» со ссылкой на китайское посольство.
Шэньчжэнь расположен на границе с Гонконгом, где 16 сентября прошел тайфун «Мангхут». Пострадали около 400 человек. Сотрудникам аэропортов пришлось отменить почти 1 тыс. рейсов.
Россия одержала победу в двух возрастных категориях международного турнира по детскому хоккею. Об этом 15 сентября сообщили в официальном аккаунте «Буйволов» в инстаграме.
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