На Тамани завод стройматериалов незаконно потребил электроэнергию почти на 10 млн рублей

Суд обязал собственника завода стройматериалов на Тамани возместить почти 10 млн ущерба за безучетное потребление электроэнергии

Сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети установили, что завод строительных материалов в станице Тамань Темрюкского района не уведомил компанию о неисправности прибора учета. Он не фиксировал реальное потребление электроэнергии. В результате завод незаконно потребил энергию на сумму свыше 9,7 млн рублей.

Специалисты рассчитали объем безучетно потребленной электроэнергии и передали результаты в энергосбытовую компанию для выставления счета потребителю. По факту составили акт о неучтенном потреблении электроэнергии по п. 192 Постановления Правительства № 442.

Суд удовлетворил иск «Кубаньэнерго» о взыскании задолженности по оплате электроэнергии. После этого руководство завода обжаловало решение суда. Апелляционный и кассационный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, жалобу завода не удовлетворили.

«Мероприятия с участием правоохранительных органов по выявлению и пресечению фактов безучетного потребления электроэнергии проводятся нами на регулярной основе. Незаконное потребление электроэнергии преследуется законом. В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только обязан компенсировать ущерб электросетевой компании, но и может быть привлечен к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа», — отметил заместитель генерального директора по специальным проектам, директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электрические сети Тимур Глушко.

Проинформировать о незаконном потреблении электроэнергии, а также о случаях проникновения на территорию энергообъектов можно по телефону единой горячей линии Кубаньэнерго 8 (800) 100-15-52.