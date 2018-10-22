Адыгея и «Лукойл» договорились о расширении сотрудничества

В Москве 22 октября Кабинет министров Республики Адыгея и ПАО «Нефтяная компания "Лукойл"» заключили пятилетнее соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов. По словам Кумпилова, компания «Лукойл» работает на территории республики более 25 лет и зарекомендовала себя как надежный деловой партнер.

«Подписанное соглашение придаст дополнительный импульс для более плодотворного сотрудничества. Мы готовы к взаимодействию в различных направлениях на благо региона. Для нас важна и социальная ориентированность "Лукойла", реализация в республике различных благотворительных проектов», — сказал глава региона.

Он отметил, что власти региона заинтересованы в пролонгации ранее достигнутых договоренностей, связанных с экономическими нуждами в основных видах нефтепродуктов, контролем их качества.

По словам главы республики, планируется строительство новых и реконструкция действующих автозаправок, организация современных производств на основе принципов энергоэффективности и экологической безопасности, разработка совместных проектов по содействию занятости населения и развитию инфтраструктуры региона. Со своей стороны органы власти Адыгеи готовы оказать содействие инвестиционной деятельности компании, подчеркнул Кумпилов.

Также стороны договорились о реализации социального проекта. В 2018 году «Лукойл» выделит деньги на обустройство детских игровых и спортивных площадок.

Вагит Алекперов отметил, что для компании важна поддержка руководства республики. По его словам, соглашение поможет реализовать совместные проекты и перейти на новый уровень отношений, сообщили в пресс-службе главы Республики Адыгея.