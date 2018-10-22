На Ставрополье из конного клуба пропали пять лошадей

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 21 октября из конного клуба «Целебный Ессентуки» пропали пять лошадей

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В клубе порталу Юга.ру сообщили, что обратились в полицию сразу после пропажи животных.

«Сегодня нашли одну за Ессентуками под мостом на трассе, которая ведет в Минводы. Она самая молодая и не могла уйти сама туда, на шее была веревка. Значит их украли», — сказала представительница клуба Анна Рыжкова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю порталу Юга.ру подтвердили, что в полицию поступило заявление о пропаже. Сейчас назначена доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Также ведется поиск пропавших животных.

Животные Полиция
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