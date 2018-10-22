В Усть-Лабинском районе в ДТП с грузовиком погиб мужчина
В Усть-Лабинском районе 21 октября произошло ДТП, в котором погиб мужчина
Авария случилась около 5:00 на дороге Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Mercedes-Benz с прицепом под управлением 41-летнего мужчины. От удара машины съехали с дороги в кювет и перевернулись.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте.
Обстоятельства происшествия уточняются, сообщила заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю майор полиции Яна Соколова.
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