В Усть-Лабинском районе в ДТП с грузовиком погиб мужчина

В Усть-Лабинском районе 21 октября произошло ДТП, в котором погиб мужчина

Авария случилась около 5:00 на дороге Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом Mercedes-Benz с прицепом под управлением 41-летнего мужчины. От удара машины съехали с дороги в кювет и перевернулись.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Обстоятельства происшествия уточняются, сообщила заместитель начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю майор полиции Яна Соколова.